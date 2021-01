Poręba. Nie miał litości dla matki, posiedzi w więzieniu

Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę, we wtorek sąd zadecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Poręba. Nowe uprawnienia policji

Osoba, której w tym trybie nakazano opuścić mieszkanie, może wziąć ze sobą jedynie przedmioty osobistego użytku, rzeczy służące do pracy i swoje zwierzęta domowe. Później może wrócić po rzeczy tylko raz, w obecności policjanta. Na decyzję policji przysługuje zażalenie do sądu. Policja ma obowiązek co najmniej trzykrotnie sprawdzić, czy nakaz nie jest łamany. Jeżeli sprawca wbrew przepisom jednak wróci do mieszkania, może trafić do aresztu, zapłacić grzywnę czy w trybie przyspieszonym stanąć przed sądem. Policyjny nakaz traci moc po 14 dniach, chyba, że w międzyczasie sąd zdecyduje inaczej.