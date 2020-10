Pogotowie przeciwpowodziowe, stan alarmowy w rzekach - bilans deszczowego wtorku na Podbeskidziu

Stan alarmowy przekroczony został również w Wapienicy w czechowickiej dzielnicy Podkępie, jednak obecnie poziom tej rzeki spadł do wartości ostrzegawczej. W Białej na granicy Czechowic-Dziedzic i Bestwiny poziom wody przekroczył stan ostrzegawczy. Obecnie poziom wody w Wiśle, Iłownicy, Wapienicy i Białej systematycznie opada, o kilka centymetrów na godzinę.

Wzrost poziomu rzek i cieków wodnych spowodował również zalania dróg. We wtorek nie był możliwy przejazd z Czechowic-Dziedzic do Kaniowa przez rzekę Białą, w okolicy PG Silesia. W miejscowości Ligota w gminie Czechowice-Dziedzice z brzegów wystąpił potok Młynówka, przez co zamknięte dla ruchu pojazdów były droga powiatowa - ulica Młyńska oraz gminna - Rolników.