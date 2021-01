Piekary Śląskie. Patrycja wyróżniała się z tłumu. Miasto płacze i nie potrafi zrozumieć

Piekary Śląskie są pogrążone w żałobie po śmierci 13-letniej Patrycji. Na miejsce zbrodni co chwilę przychodzą kolejne osoby, palą się znicze. Nikt nie chce uwierzyć w to, co wydarzyło się na tyłach supermarketu przy ul. Bytomskiej.

13-letnia Patrycja z Bytomia zginęła we wtorek. Do tragedii doszło na tyłach supermarketu przy ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich. Miejsce jest trudno dostępne dla przechodniów, zarastają je krzaki. Kilkanaście godzin po tym, jak do jej zabójstwa przyznał się 15-letni Kacper S., o morderstwie przypomina policyjna taśma i zapalone znicze.

Na tyłach sklepu w południe pojawili się Marzena i Grzegorz P., rodzice 13-latki. Chcieli zapalić znicze i upamiętnić córkę ale pilnujący miejsca funkcjonariusze zawrócili ich zza taśmy. Wszystko z powodu trwających oględzin.

Piekary Śląskie. Zrozpaczeni rodzice. Morderca córki był dla nich jak syn

- Jeździł z nami wszędzie, chociażby na wakacje. Był w porządku. Traktowaliśmy go jak syna. Od środy jestem na środkach uspokajających, ale nie dociera to do mnie. Ja nadal chcę szukać jej gdziekolwiek - mówi Marzena, matka zamordowanej 13-latki.

- Kacper jest z normalnej rodziny, to nie jest żadna patologia. Wszędzie go zabieraliśmy. Kajaki, park rozrywki, wyprawy na ryby. To się nie mieści w głowie, co się wydarzyło - dodaje Grzegorz, ojciec dziewczyny.

Rodzice zamordowanej Patrycji mówią zgodnie - nie są w stanie wybaczyć Kacprowi S. tego, co zrobił. - On ma dostać taką karę, na jaką zasłużył - stwierdza ojciec. Kluczowa dla losów sprawy jest jednak data morderstwa. Doszło do niego jeszcze we wtorek, gdy podejrzany miał 14 lat. Dopiero w środę miał urodziny, kiedy to skończył 15 lat.

WP Piekary Śląskie. Taśma odgradzająca od miejsca zbrodni Źródło: WP , Fot: Łukasz Kuczera

Zgodnie z polskim prawem, dopiero od 15. roku można być sądzonym jak dorosły, i to w wyjątkowych sytuacjach. Dla Kacpra S. oznacza to, że jego sprawę poprowadzi sąd rodzinny. Ten w czwartek zadecydował, że podejrzany zostanie przekazany do schroniska, czyli odpowiednika aresztu tymczasowego.

Jeśli później Kacper S. trafi do poprawczaka, może go opuścić w wieku 21 lat. - Nie potrafię tego zrozumieć. Powinien dostać dożywocie za to, co zrobił - komentuje Piotr z pobliskiego Bytomia, który przybył na miejsce, by pomodlić się za Patrycję, choć jej w ogóle nie znał.

- Dla mnie to szok. Całe Piekary Śląskie i Bytom są w szoku, bo z tego co słyszałem, to ten chłopak był chyba właśnie z Bytomia. Nie da się znaleźć logicznego wytłumaczenia, dlaczego on to zrobił - stwierdza z kolei Rafał, który niedaleko miejsca zbrodni czeka na swoją dziewczynę, stąd bowiem odjeżdżają miejskie autobusy. Sam Kacper S. w pierwszej chwili mówił policjantom, że widział jak Patrycja biegnie w kierunku przystanku.

Patrycja z Bytomia nie żyje. Koleżanki: Dla chłopaka zrobiłaby wszystko

Kacper S. miał zabić Patrycję, bo 13-latka mogła być w ciąży. W środę miała odwiedzić ginekologa, ale do lekarza nie zdążyła już pójść. Ich ostatnia rozmowa mogła właśnie dotyczyć ewentualnej ciąży nastolatki. - Jeśli była w ciąży, to jest podwójne zabójstwo. Dlatego będę się starał, aby odpowiedział jako dorosły - stwierdza ojciec Patrycji.

Dla rodziców Patrycji niezrozumiałe jest też zachowanie 15-latka, który pierwszą noc po zaginięciu dziewczyny spędził właśnie z nimi. Pomagał w poszukiwaniach, włączył się w pracę policjantów i udzielał kolejnych informacji. Wersję zdarzeń zmienił dopiero, gdy policja dowiedziała się od jednego ze znajomych 13-latki, że para była widziana razem w autobusie.

WP Piekary Śląskie. Okolice miejsca, gdzie zginęła Patrycja Źródło: WP , Fot: Łukasz Kuczera

Wtedy nagle Kacper S. zaczął mówić funkcjonariuszom, że zostali zaatakowani przez nieznanego sprawcę, a Patrycja otrzymała kilka ciosów nożem w korpus. Policja na razie nie ma narzędzia zbrodni. Dlatego nie wie, czy 15-latek działał pod wpływem kłótni i impulsu, czy może zaplanował zbrodnię.

Dopiero piątkowa sekcja zwłok da odpowiedź na pytanie, czy nastolatka faktycznie spodziewała się dziecka. W to, co wydarzyło się w Piekarach Śląskich nie chcą też uwierzyć koleżanki Patrycji, które w czwartek odwiedziły miejsce tragedii. Przyniosły wspólne zdjęcia, zapaliły znicze. - Patrycja była wesołą dziewczyną. Dużo energii miała - opowiada Vanessa, jej koleżanka z podwórka.

Spotkane na miejscu tragedii dziewczyny przyznają, że nie zdążyły poznać dość dobrze Kacpra S. Jednak dla Patrycji miał on być całym światem. - Ciągle za nim latała i zrobiłaby dla niego wszystko. Potraktował ją jak potraktował, ale była w stanie poświęcić dla niego wszystko - dodaje Marlena.

WP Piekary Śląskie. Koleżanki zamordowanej Patrycji na miejscu zbrodni Źródło: WP , Fot: Łukasz Kuczera

Kacper i Patrycja tworzyli parę przez ponad rok. Następnie na krótki okres się rozstali. Kilka tygodni temu wrócili do siebie. Jedna z koleżanek spekuluje, że być może właśnie z powodu ciąży.

- Kilka razy może spotkaliśmy tego chłopaka. Parę dni temu zauważyliśmy ich w autobusie. Już wtedy Patrycja była jakaś nieswoja. Nie przywitała się z nami. Może się bała? - stwierdza.

Vanessa nie ma też wątpliwości, że prędko nie zapomni o Patrycji. - Wyróżniała się tym, że była naprawdę szczera. Dało się z nią porozmawiać. Nie można tego powiedzieć o każdej osobie, ale Patrycja jednak była jedyna w swoim rodzaju - podsumowuje.