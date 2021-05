Piekary Śląskie. Krok od tragedii. Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 13:30 na ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący nissanem 27-letni mieszkaniec Piekar poruszał się lewym pasem ruchu z zamiarem skręcenia w ul. Ziętka. - Mężczyzna przejeżdżając przez oznakowane przejście dla pieszych, potrącił przechodzącą przez nie 68-letnią mieszkankę Piekar. Kobieta uskarżająca się naból klatki piersiowej, została zabrana do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 27-latkowi za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostało zatrzymane prawo jazdy - poinformowała komenda w Piekarach Śląskich.