Szczecin. Zderzenie dwóch samochodów osobowych

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Piotra Skargi w Szczecinie. W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Na miejsce zdarzenia dotarła policja.

W ostatnich dniach w Szczecinie doszło do kilku podobnych wypadków . 4 stycznia przy ulicy 26 Kwietnia zderzyły się dwa samochody, a jedna osoba trafiła do szpitala.

Policja nie podała, ile osób uczestniczyło w zdarzeniu. Ustalono jednak, że jedna osoba trafiła do szpitala na badania, ponieważ skarżyła się na ból klatki piersiowej. Przez ponad godzinę trwały tu lokalne utrudnienia, zajęty był jeden pas jezdni.

Szczecińska policja zwróciła się do kierowców. - Apelujemy do kierowców, aby jadąc autem wzięli pod uwagę trudne warunki atmosferyczne - przekazał st. sierż. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Do kolejnego wypadku doszło w niedzielę wieczorem - samochód uderzył tu w drzewo, a w poniedziałek około godz. 9.40 na odcinku od ul. Twardowskiego do Taczaka doszło do kolizji dwóch aut osobowych.