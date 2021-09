Morderstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. To nie pierwsza ofiara podejrzanego optyka? Jest nowy zarzut

Zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic

11-letni Sebastian z Katowic został uprowadzony w sobotę 18 maja, kiedy wracał do domu ze szkolnego boiska. Według ustaleń 41-letni Tomasz M. zajechał mu drogę i wciągnął do samochodu. Następnie więził go w kilku miejscach, by ostatecznie udusić a ciało ukryć na budowie domu w Sosnowcu. Mężczyzna przyznał się do winy.