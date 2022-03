Nowe szczegóły morderstwa w Częstochowie. Krzysztof R. milczy

Jeszcze na działkach R. miał rozebrać ciała kobiet, zapakować do samochodu i wywieźć do lasu pod Romanowem (ok. 20 km od Częstochowy). Tam też znaleziono Aleksandrę i Oliwię po 11 dniach od momentu zgłoszenia ich zaginięcia. Ciała znajdowały się w płytkim grobie, co może wskazywać na to, że morderca działał w pośpiechu i nie chciał zostać nakryty przez przechodniów.