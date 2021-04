Nie żyje fotoreporter Józef Makal

-"Kiedy w 1996 r. przyszedłem do działu foto 'Dziennika Zachodniego', Józef był już na emeryturze, ale ciągle wpadał do redakcji. 'Dziennik Zachodni' to było jego życie. Można powiedzieć, że on tu nigdy nie pracował, on tu po prostu żył. Spotkania z nim były wspaniałymi momentami" - wspomina na łamach gazety Arkadiusz Gola, fotoreporter "Dziennika Zachodniego".