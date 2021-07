Myszków. Włamał się do domu, ułatwił pracę policji

Jastrzębscy kryminalni natomiast zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za włamania do piwnic na ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymany dwukrotnie przy pomocy dopasowanego klucza włamał się skradł elektronarzędzia oraz pompkę nożną. W trakcie trzeciego włamania okazało się, że kluczyk nie zadziałał, wiec poprzez wyrwanie śrub zabezpieczających zamek dostał się, do piwnicy skąd skradł dwie walizki podróżne. Ostatniego występku dopuścił się 8 czerwca, gdzie skradł telefon komórkowy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za kradzież oraz kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.