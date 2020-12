Mysłowice. Świąteczne życzenia ze specjalnym przekazem

Mowa o czworonogach ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach , których losem od wielu miesięcy przejmują się wolontariusze i miłośnicy zwierząt. Przejmują się, bo zgodnie z zapowiedziami los schroniska jest niepewny. Według decyzji Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami placówka ma funkcjonować jedynie do końca roku. Co później stanie się z jej podopiecznymi?

Miasto postawiło na własne, miejskie schronisko. Choć decyzja powiatowego inspektora weterynarii o zamknięciu obecnie funkcjonującego schroniska zostanie odroczona wstępnie do października 2022 roku, istnieje prawdopodobieństwo, że schronisko od nowego roku nie przyjmie nowych zwierząt.

#AdoptujŚwiadomie: Homer czeka na godną emeryturę u boku kochającego właściciela! Pudelek szuka dla niego domu

Jak przekonują urzędnicy, zależy im na tym, by jak najszybciej psy i koty znalazły nowy dom. Nowe schronisko ma powstać przy ulicy Świerszczyny. Miasto otrzymało na jego budowę 2,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Będzie to nowoczesny i w pełni wyposażony budynek z obsługą medyczną. Powstanie tam, m.in. kociarnia, boksy i wybiegi dla psów oraz sala edukacyjna. Zanim tak się stanie, bezdomne zwierzaki będą prawdopodobnie trafiać do miejskiego schroniska w Sosnowcu. Radni wyrazili już zgodę na uchwałę dot. współpracy między gminami.