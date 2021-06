Mysłowice. Oszukał na 20 tysięcy zł 82-latkę, wpadł dzięki reakcji świadka

Komunikat o poszukiwaniu mężczyzny trafił do wszystkich patroli w mieście. Został on zauważony przez dzielnicowego, gdy wsiadał już do taksówki na ul. Towarowej. - Mężczyzna nie wykonywał poleceń policjanta i stawiał opór, jednak szybko został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Po chwili na miejscu pojawiło się wsparcie i oszust został doprowadzony do komendy – podała policja.