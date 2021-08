Mikołów. Zderzenie na drodze krajowej 81. Na miejscu helikopter LPR

Mikołów. Wypadek na DK 81

Jak poinformowała mł. asp. Ewa Sikora, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie do zdarzenia doszło w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący fordem mondeo zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić zbliżającą się do niego osobę. Wtedy w tył forda uderzył 74-letni kierowca seicento. W wyniku zdarzenia została poszkodowana pasażerka seicento, która straciła przytomność. Na miejsce wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowana została przewieziona do szpitala.