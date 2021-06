Zderzenie czterech samochodów na A1. Akcja służb

Do niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym doszło również pod Wrocławiem. Od razu zablokowana była Autostradowa Obwodnica Wrocławia, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Do wypadku doszło około godziny 7:10 na wysokości Muchoboru Wielkiego. W konsekwencji kolizji nastąpił całkowity paraliż ruchu na AOW. Długość zatoru była szacowana przez lokalne media na ok. 13 kilometrów.