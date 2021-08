Mikołów. Uderzył w motocykl, to był początek kłopotów

Do podobnego zdarzenia doszło na ulicy Kęckiej w Kozach niedaleko Bielska-Białej. Patrolujący okolicę policjanci z bielskiej drogówki zauważyli dziwnie jadącego osobowego fiata. Podejrzewali, że jego kierowca może być pod wpływem alkoholu. Zatrzymali go do kontroli. Badanie alkomatem wykazało blisko ćwierć promila alkoholu w organizmie.