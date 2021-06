Mikołów. Oszukał na blisko milion złotych. Znaleźli go na drugim końcu Polski

Mikołów. 50-latek wyłudził 800 tysięcy złotych

Jaj podaje policja zanim jednak doszło do kupna zabrzańskiej nieruchomości, 50-latek założył spółkę o wręcz identycznej nazwie co firma, której formalnym właścicielem był pokrzywdzony mieszkaniec powiatu mikołowskiego. Mając wszelkie upoważnienia do występowania w imieniu swojego kolegi, posługując się u notariusza dokumentami założonej dopiero co przez siebie nowej spółki, stał się właścicielem działki w Zabrzu. Kupił ją za pieniądze pokrzywdzonego.