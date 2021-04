Mikołów. Namierzony diler. Na rynek nie trafią niedozwolone substancje

Mikołów. Policjanci zatrzymali dilera narkotykowego

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Mikołowie , gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, a także ich udzielenia. Podejrzany został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do dziesięciu lat więzienia.

Śledczy ze świętochłowickiej komendy prowadzili sprawę włamania do jednego z mieszkań na terenie miasta. Do zdarzenia doszło na początku marca. Łupem złodzieja padł sprzęt elektroniczny oraz biżuteria. Jak się okazało, rabuś spieniężył część skradzionych przedmiotów w lombardzie. Praca kryminalnych doprowadziły ich do ustalenia personaliów włamywacza. Policjanci pojechali do mieszkania mężczyzny i zatrzymali go. W mieszkaniu 33-latka oprócz skradzionych przedmiotów, stróże prawa znaleźli także białą substancję proszkową. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że zabezpieczone środki to amfetamina, z której można przygotować ponad 500 działek dilerskich tego narkotyku.