Kuriozalna kradzież w Mikołowie. Złodzieje nie umieli wytłumaczyć, po co im taki łup

Do zuchwalej kradzieży doszło w centrum Mikołowa, na ulicy św. Wojciecha. - Do patrolujących centrum miasta policjantów podszedł mężczyzna, którym był mocno zdenerwowani i zirytowany. Zgłosił, że właśnie był świadkiem kradzieży roślin z miejskiego kwietnika – opisuje komenda policji w Mikołowie.

Mikołów. Mężczyźni zatrzymani za kradzież narcyzów

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania opisanych przez mężczyznę osób. Po niedługim czasie zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadający opisowi podanemu przez świadka kradzieży. Funkcjonariusze podeszli i wylegitymowali ich. Byli to dwaj mieszkańcy Mikołowa 25 i 58-latek. W ich podręcznym bagażu policjanci znaleźli 14 sztuk narcyzów. Mężczyźni zostali zatrzymani idoprowadzeni do komisariatu. Po przesłuchaniu sporządzona została dokumentacja, która wkrótce, z wnioskiem o ukaranie, trafi do sądu w Mikołowie.