Mikołów. Fałszował dokumenty, wpadł po roku

Mikołów. 44-latek fałszował dokumenty

Sprawą zajęli się policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą komendy w Mikołowie. Dochodzenie trwało ponad rok. - W tym czasie śledczy przesłuchiwali licznych świadków, by krok po kroku dotrzeć do osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie do obrotu gospodarczego fałszywych dokumentów. Okazało się, że winien jest pracownik firmy zewnętrznej, która legalizowała urządzenia dla punktów paliwowych. Mieszkający na co dzień we Wrocławiu 44-latek tworzył dokumenty w programie komputerowym i takowe przesyłał kierowniczce stacji paliw – poinformowała śląska policja.