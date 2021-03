Łaziska Górne. Znęcał się nad żoną, wykorzystał do tego nawet taboret

Policjanci z komendy w Łaziskach Górnych zostali pilnie wezwani do jednego z mieszkań na terenie miasta. Pomocy potrzebowała 52-letnia kobieta, która została w nim zaatakowana przez swojego pijanego męża.

Łaziska Górne. Zatrzymanie 53-latka za pobicie żony

Stróże prawa natychmiast zatrzymali i przewieźli do komisariatu 53-letniego mężczyznę. Z udziałem technika kryminalistyki w mieszkaniu wykonano oględziny i zabezpieczono materiał dowodowy.

Agresor usłyszał zarzuty, a następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Mikołowie. Policjanci złożyli wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych, między innymi nakazu opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Prokurator przychylił się do jego treści.