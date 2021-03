Łaziska Górne. Awanturował się w autobusie, jazdę kontynuował w radiowozie

Do interwencji policjantów doszło w czwartek, 18 marca około godziny 17:30 w Łaziskach Górnych. Kierowca linii nr 69 zwrócił się do policji o pomoc przy agresywnym mężczyźnie. - Na miejsce skierowani zostali policjanci prewencji. Jak się okazało, jeden z pasażerów, 32-letni mieszkaniec Łazisk wszczął awanturę, Nie chciał też założyć na twarz obowiązkowej w reżimie sanitarnym maseczki ochronnej. Nie zwracając uwagi na pozostałych pasażerów, człowiek ten krzyczał i używał wulgarnych słów – wyjaśnia powody interwencji komenda policji w Mikołowie.

Łaziska Górne. Interwencja policjantów w autobusie komunikacji miejskiej

32-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu policji w Łaziskach Górnych. Tam go przesłuchano, a następnie przedstawiono zarzuty. Usłyszał zarzut z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadania ponad 50 działek środka psychotropowego. Za to przestępstwo grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.