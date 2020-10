Koronawirus.Częstochowa. Dyskoteka działała pomimo zakazu. Wkroczyła policja

Wraz z dużym pogorszeniem sytuacji epidemicznej, na terenie całego kraju powrócono do licznych restrykcji. Jedną z nich jest zakaz udostępniania miejsc do tańczenia w lokalach i zamkniętych przestrzeniach. Nie przeszkadzało to jednak właścicielom częstochowskiego klubu, który w sobotę zaprosił na huczną imprezę. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus. Częstochowa. Pomimo zakazu działała dyskoteka. Sprawa trafiła do sądu / foto ilustracyjne (PAP)