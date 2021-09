Katowice. Wymyślił przekręt na 1,5 mln zł, nie doczekał wyroku

Sprawą oszustw zajmowali się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Śledztwo zapoczątkowali będzińscy policjanci. W 2006 r, wykryli, że w jednym ze sklepów dużej sieci handlowej, oferującej głównie sprzęt RTV i AGD w Będzinie doszło do wyłudzenia kredytów. To oni doprowadzili do pierwszych zatrzymań i w efekcie zamknięcia placówki sklepu. Później postępowanie przejęli śledczy zwalczający przestępczość gospodarczą w katowickiej komendzie wojewódzkiej.