Katowice. Walka o czyste powietrze, smogobus znów ruszy w trasę

- Jak podkreślają eksperci, główną przyczyną powstawania smogu w naszym regionie są stare kotły węglowe. Choć jako jedno z niewielu miast w Polsce nie mamy limitów na dotacje do ich wymiany, to wciąż tysiące osób nie skorzystało z tej możliwości. A szkoda – bo dla wszystkich chętnych spełniających proste kryteria mamy zarezerwowane pieniądze. Oferujemy dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa. - Szacujemy, że w Katowicach aktualnie jest jeszcze kilkanaście tysięcy systemów grzewczych opartych o węgiel. W ubiegłym roku postanowiliśmy wysłać do katowickich dzielnic smogobus. Pomysł się sprawdził i dlatego w tym roku kontynuujemy akcję – dodał.