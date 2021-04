Katowice. Ukradli 85 samochodów, w najbliższych latach auta pooglądają zza krat

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia oskarżenia przeciwko Ryszardowi S. i Dawidowi K. Śledczy zarzucają im kradzież aż 85 samochodów.

Do przestępstw dochodziło w latach 2018-19. - Mężczyźni, po uprzednim włamaniu, skradli łącznie 85 pojazdów o wartości ponad 4 milionów złotych. W wyniku tych działań pokrzywdzonych zostało 116 podmiotów – właścicieli samochodów oraz ubezpieczycieli. Oskarżeni przyznali się do popełnienia wszystkich zarzuconych im czynów. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 15 - podała prokuratura w komunikacie.