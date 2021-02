Katowice. Akcja policji. 13 zatrzymanych, 500 zarzutów

Katowice. Zatrzymanie 13 przestępców

Jednym z wątków śledztwa było zdarzenie z lipca 2019 roku, do którego doszło w Sosnowcu. Podejrzani usiłowali włamać się do bankomatu, który został zniszczony przy wykorzystaniu wcześniej skradzionego samochodu. I w tym przypadku ustalono oraz zatrzymano podejrzanych, a następnie przedstawiono im zarzuty. Podczas policyjnych działań kryminalni zabezpieczyli specjalistyczne narzędzia oraz urządzenia elektroniczne, służące do kradzieży pojazdów. Zabezpieczono między innymi trzy „walizki”, służące do bezinwazyjnego otwierania oraz uruchamiania samochodów z dostępem bezkluczykowym, zagłuszarki sygnałów GPS oraz inne przyrządy służące do kradzieży pojazdów, o łącznej wartości około 100 tysięcy złotych.