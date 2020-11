Katowice. Kosztowna kradzież samochodu, za kratkami mogą spędzić 10 lat

Śledczy z Zespołu do Walki z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na bieżąco prowadzą działania zwalczające przestępczość samochodową na terenie województwa śląskiego. W toku prowadzonych czynności kryminalni ustalili, że dwaj mężczyźni w wieku 41 i 45 lat, ukradli z okolic Tarnowskich Gór samochód marki renault koleos. Właściciel wycenił go na 140 tysięcy złotych.

Następnie pojazd został przewieziony do Radzionkowa i pozostawiony na jednym z tamtejszych osiedli mieszkaniowych. Policjanci wkroczyli do akcji. Kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej wspólnie z mundurowymi z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policjiw Katowicach oraz policjantami z gliwickiej komendy miejskiej przeprowadzili działania zmierzające do zatrzymania złodziejskiego duetu. 45-latek wpadł w ręce policjantów, gdy przy pomocy dorobionego wcześniej kluczyka otworzył auto i próbował nim odjechać. Drugi z mężczyzn został zatrzymany w pobliży miejsca zaparkowania pojazdu, gdzie czekał na swojego kompana.