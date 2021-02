Katowice. Typowe place zabaw wzbogaci niebawem ten wodny

Będzie to czwarta tego typu inwestycja na terenie Katowic. Właśnie ruszają prace budowlane. Dzięki temu, mieszkańcy będą mogli w ciekawy sposób spędzać razem rodzinny czas.

”Pierwszy tego typu obiekt powstał w Dolinie Trzech Stawów i był pomysłem zgłoszonym w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dwa kolejne powstały w Piotrowicach i na Załężu. Ten na osiedlu Tysiąclecia, to ponownie inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego. Bardzo mnie to cieszy, bo pokazuje, że mieszkańcy mają doskonałe narzędzie do realnego zmieniania swojego otoczenia” – przyznaje prezydent Katowic, Marcin Krupa.