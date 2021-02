Pszczyna. Powstanie ogród społeczny. Dlaczego będzie to miejsce szczególne?

Inwestycja ma zostać zrealizowana przy ulicy Pawiej. Wstępny projekt zakłada wykonanie części wypoczynkowej z ławkami, kwiatami i fontanną, części integracyjnej z dużą ławką oraz trawnikami dookoła, miejscem do rozłożenia koca, do gry w paletki, gier umysłowych czy spożywania posiłku, a także części dla dzieci, stanowiącej element małej architektury, w tym z dużą piaskownicą oraz elementy do zabaw w naturalnym środowisku.