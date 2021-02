Protest mediów. Politolog mówi o taktyce Jarosława Kaczyńskiego

Według ekspertów, za pomysłem wprowadzenia daniny od mediów stoi osobiście prezes PiS. - Albo Jarosław Kaczyński chce być jak skorpion, który bez względu na okoliczności będzie kąsał na lewo i na prawo, albo w dalszym ciągu chce dzielić Polskę i Polaków - mówi WP prof. Antoni Kamiński, politolog i socjolog z Polskiej Akademii Nauk.

"Media bez wyboru" to ogólnopolska akcja protestacyjna branży medialnej. Do protestu mediów przyłączyła się także Wirtualna Polska.

To była historyczna środa w polskich mediach. Większość portali, stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych oraz prasy zaprotestowała przeciwko wprowadzeniu tzw. składki z tytułu reklamy dla mediów.

Według wstępnych założeń nowy podatek miałby wynosić 2-6 proc. wpływów reklamowych dla prasy oraz 7,5-15% dla pozostałych mediów w zależności od ich przychodów.

Sygnatariusze listu do władz zwracają uwagę na "pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym, w sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych".

I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę w rozmowie z Wirtualną Polska prof. Antoni Kamiński z Polskiej Akademii Nauk.

- W tej całej sytuacji zapominamy o drugiej stronie medalu. To są media publiczne, które czerpią dochody zarówno z reklam, jak i z budżetu państwa. A które niestety robią ordynarną propagandę polityczną. Więc, jeżeli rząd chce obłożyć daniną media prywatne, a z drugiej strony co roku dofinansowuje TVP, to w takiej formule ja tego nie widzę - mówi prof. Antoni Kamiński.

W jego ocenie podatek reklamowy najbardziej uderzyłby w lokalną prasę. - Przypomnijmy, że ten segment już częściowo został przejęty przez PKN Orlen. A po zamknięciu kolejnych lokalnych tytułów, na ich miejsce wejdzie prymitywny przekaz Telewizji Publicznej. Tym samym PiS pozyska kolejnych wyborców w małych miejscowościach i na prowincjach. Jarosław Kaczyński doskonale wie, że wyborów nie wygrywa się w dużych miastach, ale właśnie na wsi i dzięki lokalnym społecznościom - uważa politolog.

- Czy rządowi opłaca się wojna z mediami prywatnymi? Odpowiedzi trzeba szukać w naturze Jarosława Kaczyńskiego. Jedna hipoteza jest oparta na Bajce o Sindbadzie Żeglarzu. Pewnego razu nad brzegiem rzeki spotkała się żaba i skorpion. Skorpion postanowił poprosić żabę o pomoc w przepłynięciu na drugą stronę. Żaba niechętnie, ale się zgodziła. W trakcie przeprawy skorpion śmiertelnie ukąsił żabę. Gdy oboje zaczęli tonąć, żaba z wyrzutem zapytała, dlaczego skorpion to zrobił. Przecież przez to oboje zginą. Skorpion odrzekł krótko: - Nic nie poradzę. Taka moja natura. Taka jest też natura Jarosława Kaczyńskiego, który lubi kąsać bez względu na okoliczności - ocenia prof. Antoni Kamiński.

- Druga hipoteza, to Jarosław Kaczyński robi to, by jeszcze głębiej podzielić społeczeństwo, które i tak jest już bardzo podzielone. Prezes PiS przy okazji wykorzystuje fakt, że obecna opozycja jest bardzo słaba, a na dodatek wielu osobom kojarzy się ze Strajkiem Kobiet i Martą Lempart. PiS widzi, że ten ruch używa często wulgaryzmów i zrównuje opozycję z takim uprawianiem polityki - uważa politolog.

Z kolei rząd pomysł wprowadzenia podatku reklamowego argumentuje m.in. sprawiedliwością i wyrównywaniem szans.

- Śladem Francji, śladem Hiszpanii, Włoch nie chcemy już dłużej czekać, wdrażamy rozwiązania, które mają w znacznym stopniu odpowiedzieć na ten nowy, cyfrowy świat, który pojawia się jednakowo w okienkach naszych telewizorów, komputerów, telefonów - oni też muszą partycypować w rozwoju społeczno-gospodarczym. Czy 700-800 mln zł to jest duża kwota? Nie, to jest sprawiedliwy krok w kierunku wyrównania szans dla krajowych graczy w porównaniu do wielkich graczy zagranicznych - tłumaczył premier.

- Mam nadzieję, że rząd wycofa się z tych proponowanych przepisów. Mamy do czynienia z próbą podwójnego opodatkowania tego samego przychodu. To, z perspektywy organów państwa, jest niedopuszczalne. A nazywanie tego składką niczego nie zmienia. Ja nie mam nic przeciwko, żeby podatki płacili ci, którzy nie płacą w Polsce podatków. Natomiast w pierwszej kolejności te przepisy dotykają podmioty medialne z rezydencją podatkową w Polsce. Jeśli rząd zechce opodatkować Facebooka, Google’a, You Tube'a, Amazona, Apple'a - bardzo proszę, będę sekundował w tej pracy rządowi - mówił Chrabota.