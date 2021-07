Katowice. Tauron Nowa Muzyka coraz bliżej. Wąski limit dla osób bez szczepienia

- Po analizie aktualnych regulacji i wielu konsultacjach z prawnikami podjęliśmy decyzję, że na festiwal wejdą jedynie zaszczepieni oraz wąska grupa osób, które nie są zaszczepione. To gwarancja sprawnego przebiegu tegorocznej edycji wydarzenia, a jeżeli chcemy, żeby festiwal odbywał się w kolejnych latach, musi dojść do skutku w tym roku – mówi Adam Godziek z More Music Agency, współorganizator festiwalu.