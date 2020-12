Katowice. Strata dla świata nauki, zmarł prof. Jerzy Mikułowski Pomorski jeden z najwybitniejszych polskich badaczy mediów i komunikowania

Jerzy Mikułowski Pomorski należał do czołowych polskich badaczy mediów. Urodził się 3 stycznia 1937 r. w Katowicach, w rodzinie inteligenckiej o tradycjach ziemiańskich. Studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1958 r., rok wcześniej rozpoczął jeszcze studia socjologiczne. Karierę naukową rozpoczął w otwartym w 1956 r. Krakowskim Ośrodku Badań Prasoznawczych, który poszukiwał socjologa w celu uzupełnienia składu tworzonego właśnie interdyscyplinarnego zespołu naukowego.

Katowice. Dokonania prof. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego

Był autorem lub współautorem 21 książek oraz 290 artykułów naukowych i ekspertem UNESCOw dziedzinie międzynarodowego ładu informacyjnego i prawa do komunikowania się, członkiem International Institute of Communications w Londynie, członkiem University Council of Education Management Transfer w Sztokholmie, przewodniczył też Komisji Prasoznawczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk.