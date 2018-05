Richard Pipes nie żyje. Wybitny historyk urodził się w Polsce

Richard Pipes, światowej sławy sowietolog nie żyje. Amerykanin polsko-żydowskiego pochodzenia miał 94 lata.

Richard Pipes urodził się 11 lipca 1923 roku w zasymilowanej rodzinie cieszyńskich żydów, fabrykantów czekolady, jako Ryszard Piepes. Dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie. W 1939 roku zdołał wraz z rodziną uciec z Polski, rok później trafił do USA. W 1943 otrzymał tamtejsze obywatelstwo. Zgłosił się ochotniczo do wojska. Otrzymał przydział do lotnictwa i zaliczył w nim służbę wojenną.