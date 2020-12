Australia znów płonie. Czy uda się ocalić bezcenne dziedzictwo naturalne?

Fraser Island to największa wyspa wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO . Wyspa i jej okolice stanowią prawdziwe zagłębie turystyczne, jednak wszyscy znajdujący się w pobliżu mieszkańcy i ich goście zostali ewakuowani. Powodem są trwające od sześciu tygodni pożary.

Pożar buszu został wywołany przez nielegalne ognisko. Od tego czasu spłonęły już 83 tys. hektarów. Aktualnie ogień zbliżył się do okolic Happy Valley, a więc przedmieść liczącej ponad milion mieszkańców Adelajdy. Cytowani przez BBC strażacy nie mają wątpliwości: - Zatrzymać taki ogień mógłby tylko deszcz - czytamy.

Dlaczego Australia znów płonie?

Tyle tylko, że później nadszedł koronawirus. Australijskie czy kalifornijskie pożary, będące w dużej mierze następstwami zmian klimatycznych zeszły na drugi plan. Warto jednak uzmysłowić sobie jak tragiczne następstwa ma australijski kataklizm. Tym bardziej, że będziemy mieć z nim do czynienia co roku, w przeciwieństwie do epidemii koronawirusa, która - miejmy nadzieję - wkrótce zostanie zatrzymana.