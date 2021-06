Katowice. Sposób na weekend. Jazz w plenerze

Katowice. Koncerty jazzowe w plenerze i na żywo

W podcieniach Miasta Ogrodów wystąpią polscy muzycy w projektach Llovage i Royber trio. Oba łączy osoba Olo Walickiego - znanego kontrabasisty jazzowego i kompozytora, związanego przede wszystkim ze sceną yassową. W Llovage, który wystąpi w piątek, towarzyszy mu perkusista Jacek Prościński. Olo Walicki jest też członkiem Royber trio, w którego skład wchodzą również saksofonista Mikołaj Trzaska i perkusista Macio Moretti. Royber to robocza nazwa tria, które zawiązali w październiku 2020 r., kiedy to po raz pierwszy zagrali koncert w Elbląskiej Galerii El. Trio wystąpi w sobotę, prezentując kompozycje Trzaski do filmów Wojciecha Smarzowskiego.