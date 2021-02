Śląsk. Kultura wznawia działalność. Niespodzianki dla publiczności

W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu otwarte podczas pandemii wystawy, do tej pory dostępne tylko online, doczekały się już pierwszych muzealnych gości. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy gościć zwiedzających, tym bardziej, że otwarliśmy kilka ekspozycji, które udostępnione zostały jedynie online, a nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu - mówi dyrektor placówki Iwona Mohl.

Na zwiedzających do 11 kwietnia czeka tam wystawa prac charyzmatycznego rzeźbiarza, malarza, projektanta Stanisława Szukalskiego (1893-1987) – przyjaciela ojca znanego amerykańskiego aktora Leonardo di Caprio. Aktor był współproducentem poświęconego Szukalskiemu filmu dokumentalnego w reżyserii Ireneusza Dobrowolskiego, który w 2018 r. miał premierę na kanale Netflix.

W Katowicach po raz pierwszy od listopada 2020 r. otwarte zostało pięć galerii mieszczących się na trzech piętrach Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. - Cieszymy się z możliwości otwarcia się dla naszych gości tym bardziej, że dwie wyjątkowo ciekawe wystawy były gotowe do otwarcia, kiedy zapadła decyzja o zamknięciu galerii sztuki, przez co nie mogliśmy ich pokazać inaczej, jak tylko w internecie – mówi rzecznik instytucji Łukasz Kałębasiak.

Po raz pierwszy na żywo zaprezentowano wystawę pt. "Demontaż". Zorganizowana w ramach europejskiego projektu CreArt, angażuje siedmiu młodych polskich artystów wybranych przez kuratorkę Martę Lisok do zmierzenia się z tematem pomnika. To nawiązanie do historii siedziby Miasta Ogrodów, mieszczącej w legendarnym "Pałacu Grudniowym", otwartym w 1979 r. jako Centrum Kształcenia Ideowo-Wychowawczego Kadr Robotniczych, pomnikiem potęgi ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzisława Grudnia.