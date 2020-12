Katowice. Jimek wraca do NOSPR. Będzie specjalny koncert noworoczny wysłany w kosmos

Najnowszy film George’a Clooneya, "Niebo o północy" wyto postapokaliptyczna opowieść o samotnym naukowcu, który za wszelką cenę stara się powstrzymać ekipę astronautów przed powrotem na Ziemię, gdzie doszło do tajemniczej katastrofy. Muzykę do niego skomponował dwukrotny zdobywca Oscara Alexandre Desplat. Premiera audiowizualnego widowiska rozpocznie się o godzinie 18.00 na kanale YouTube Netflix Polska, a sama kompozycja zostanie... wysłana w kosmos.

Katowice. Jimek i NOSPR znów zagrają razem

Jimek i NOSPR współpracowali już wcześniej, ale po raz pierwszy zagrają wspólnie muzykę filmową. - Hollywoodzka muzyka filmowa to coś, co zawsze we mnie grawitowało. Praca z NOSPR i samo przebywanie w tych murach to metafizyczne przeżycie. Nie mogę uwierzyć, że udało mi się w tym roku w ogóle stanąć przed orkiestrą. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak się za muzyką na żywo stęskniłem, jak mi jej brakowało - powiedział Radzimir Dębski.