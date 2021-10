Katowice. Śmiertelny wypadek na DK86. Zginęły dwie osoby

Jak informuje "Dziennik Zachodni", do śmiertelnego wypadku doszło ok. godz. 6.30 w czwartkowy poranek, 7 października. Na drodze krajowej nr 86 w Katowicach samochód wypadł z drogi, uderzył w drzewa i przewrócił się. Skala zniszczeń wskazuje na to, że kierowca musiał poruszać się z ogromną prędkością.