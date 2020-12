Katowice. Rząd ogłosił restrykcje, klub ogłosił kurs tańca w Sylwestra

W zeszłym tygodniu rząd ogłosił nowe restrykcje, które mają ograniczyć pandemię koronawirusa. Podczas narodowej kwarantanny, która obowiązywać będzie od 28 grudnia, zamknięte zostaną galerie handlowe, siłownie, hotele i stoki narciarskie. Także w Sylwestra będą obowiązywały znaczne ograniczenia – nie będzie można przemieszczać się od godz. 19 do 6 rano 1 stycznia. Jak zatem spędzimy ten czas?

Wielu z nas w planach miało wyjechać w góry, by odetchnąć na stoku. Inni pewnie liczyli na szampańską zabawę w okrojonym gronie na miejskich rynkach. Pozostali wybrali tradycyjne domówki. Są jednak i tacy, którzy przywykli do spędzenia tej szalonej nocy na parkiecie. I choć wiedzą, że to teraz niemożliwe, chętnie odwiedziliby swoje ulubione miejsca.