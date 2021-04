Katowice. Ruszyły zapisy do Biegu im. Wojciecha Korfantego. Impreza w formie wirtualnej

Ruszyły zapisy do XXVII biegu im. Wojciecha Korfantego z Katowic do Siemianowic. Samemu, z psem pupilem, z kijami do nordic walking – biec można w dowolnej formie. Każdy uczestnik musi pokonać 10 km na dowolnej trasie.

Katowice. W tym roku Bieg Korfantego nie będzie miał tradycyjnego startu ani mety. Źródło: UM Katowice