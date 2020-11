Katowice. Koronawirus górą, jarmark bożonarodzeniowy odwołany

W Katowicach poczujesz "magię świąt"

Nie znaczy to, że w mieście nie będzie można poczuć "magii świąt”. Z początkiem grudnia włączone zostaną świąteczne iluminacje we wszystkich dzielnicach miasta. Nie zabraknie też choinek. 4 grudnia na rynku pojawią się z kolei atrakcje dla dzieci oraz ruszy bezpłatne lodowisko. - W pierwszej kolejności najmłodszych zachęcamy do wysłania listu do św. Mikołaja. Na naszym rynku pojawi się specjalna skrzynka. Podczas rodzinnych spacerów warto zajrzeć także do centrum, bo będzie można tu zrobić sobie zdjęcie stając się elfem, czy też przy elementach naszych świątecznych iluminacji, m.in. znanym i lubianym napisie I love Katowice, czy karocy z reniferami – zdradza Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji.