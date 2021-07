Katowice. Remont zabytkowego mostu, przywrócą mu blask

- Most nad rzeką Mleczną od 1984 r. jest wpisany do rejestru zabytków i objęty opieką konserwatorską. To jedyny zabytkowy most znajdujący się pod zarządem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Obiekt nie był remontowany od lat 90. i dlatego zostanie przebudowany, z zachowaniem historycznej formy i struktury – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.