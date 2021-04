Katowice. Przemycał papierosy do Wielkiej Brytanii. Akt oskarżenia w sądzie

Za udział w przemycie ponad 12 mln sztuk papierosów odpowie przed sądem Dominik M. Według prokuratury był członkiem grupy przestępczej, która przewoziła wyroby tytoniowe do Wielkiej Brytanii. Były one ukrywane m.in. w drewnianych szpulach i panelach.

Katowice. Odpowie za przemyt papierosów do Wielkiej Brytanii.

- Mężczyzna oskarżony został o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu dokonywanie przestępstw na szkodęSkarbu Państwa i budżetu Wspólnoty Europejskiej, związanych z nabywaniem, przechowywaniem i przewozem wyrobów tytoniowych w postaci papierów różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy, pranie brudnych pieniędzy oraz przemyt papierosów do Wielkiej Brytanii - podała prokuratora.

Według śledczych M. należał do grupy przestępczej, która działała od listopada 2013 do kwietnia 2015 r. Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, że nielegalne papierosy były przewożone do Wielkiej Brytanii w specjalnych towarach maskujących w postaci drewnianych szpul i paneli. Po przemyceniu dystrybuowano je na terenie tego kraju.

Katowic. Akt oskarżenia za przemyt papierosów do Wielkiej Brytanii

Jak ustalili śledczy, za zorganizowanie jednego transportu papierosów do Wielkiej Brytanii członkowie gangu, którzyorganizowali transport otrzymywali od 1000 do 1500 funtów. Dominikowi M. prokuratura zarzuciła udział w przemycie ponad 12 mln sztuk papierosów o łącznej wartości rynkowej prawie 7,5 mln zł. W wyniku tego nielegalnego procederu doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w postaci podatku akcyzowego, cła i podatku VAT w łącznej kwocie blisko 12,5 mln zł – wyliczyli prokuratorzy.

W marcu 2017 r. do prokuratora skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 11 innym członkom tej grupy, część z nich usłyszała już prawomocne wyroki. Śledztwo przeciwko M. zostało wówczas zawieszone – mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Śledztwo przeciwko niemu zostało podjęte w lutym 2021 r., po ustaleniu jego miejsca pobytu. Dominikowi M. grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

