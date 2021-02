Katowice. Nowe opłaty za pobyt dziecka w żłobkach. Najubożsi mogą liczyć na wsparcie

Zmiany dla rodziców najmłodszych dzieci. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim będzie uzależniona od sytuacji dochodowej rodziny. Najmniej zamożne osoby będą mogły liczyć na wsparcie miasta.

Od kilku lat liczba miejsc w katowickich żłobkach rośnie. W latach 2015-2019 powstało 330 nowych miejsc w żłobkach miejskich i jest ich obecnie 949.

- Stawka za opiekę w żłobku miejskim w Katowicach należy do najniższych w Polsce i wynosi 150 zł. Ponadto Katowice, jako jedno z nielicznych polskich miast, dofinansowują miejsca dla dzieci w żłobkach prywatnych, dopłacając 600 zł do opieki nad jednym dzieckiem, dzięki czemu koszty ponoszone przez rodziców są znacząco mniejsze – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na terenie Katowic zarejestrowane są łącznie 42 żłobki niepubliczne oraz dwa kluby dziecięce, które łącznie posiadają 1810 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Tym samym w Katowicach jest łącznie 2759 miejsc opieki żłobkowej.

Katowice. Miasto zmienia zasady opłat za miejsce w żłobku

Opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich nie były zwiększane od 2011 roku. Od tego czasu znacząco wzrosły koszty związane z prowadzeniem obiektów. Wzrost wynagrodzeń, opłat za energię elektryczną oraz zmiany na rynku cen spowodowały, że wg miasta średni miesięczny koszt 1 miejsca w roku 2019 wynosił o 531 zł więcej w stosunku do roku 2011.

- Znaczący wzrost niezależnych od nas kosztów spowodował konieczność dokonania zmian w opłacie za żłobek miejski, która do tej pory należy do najniższych w Polsce. Chcąc utrzymać wysokie standardy opieki żłobkowej postanowiliśmy uzależnić wysokość opłaty od dochodów osiąganych na jednego członka rodziny. Jednocześnie najmniej zamożnym mieszkańcom Katowic zapewnimy dodatkowe wsparcie, tak by sytuacja materialna nie przekreślała szans na skorzystanie z możliwości umieszczenia dziecka w żłobku – tłumaczą miejscy urzędnicy.

W sprawie zmian opłat przygotowany został projekt uchwały rady miasta, który będzie podlegał konsultacjom społecznym na platformie konsultacyjnej a następnie będzie procedowany na sesji rady miejskiej. Projekt zakłada uzależnienie wysokości opłaty stałej od wysokości dochodów rodziny, z równoczesnym zabezpieczeniem pomocy finansowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na opłatę stałą dla najuboższych rodzin.

Katowice. Opłaty za pobyt w żłobku

Dla rodzin z najniższymi dochodami - do 1100 zł netto na osobę chcemy utrzymać aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za pobyt w wysokości 150 zł, a dla pozostałych osób wprowadzić dwa progi dochodowe. Dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny do 2300 zł netto opłata wyniesie 250 zł, a powyżej tej kwoty - 400 zł.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w postaci sfinansowania lub dofinansowania do opłaty stałej. Do korzystania z dopłaty uprawnieni będą nie tylko rodzice dzieci uczęszczających do miejskich placówek. Ale też rodzice dzieci korzystających z usług katowickich żłobków niepublicznych.

W przypadku żłobków miejskich i dochodu na osobę do 1056 zł dopłata może pokryć cały koszt. Natomiast w żłobkach niepublicznych dopłata będzie uzależniona od dochodu i wyniesie maksymalnie 500 zł (przy dochodach do 580,80 zł na osobę) lub maksymalnie 400 zł (przy dochodach od 580,81 zł do 1056 zł).

