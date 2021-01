Jaworzno. Młodzi rodzice zadowoleni, żłóbek już działa

Nowa placówka powstała w budynku przy ul. Towarowej 61. Działa na parterze w budynku istniejącego Przedszkola Miejskiego nr 26. Opiekę w nim znalazło 70 dzieci do lat 3. Żłobek składa się z czterech sal zabaw oraz sali do odpoczynku. Na jego potrzeby zostały zaaranżowane m.in.: szatnia, wózkownia, gabinet intendentki i pielęgniarki, pomieszczenia biurowe i gospodarcze, toalety oraz kuchnia mleczna.

Nowo powstały żłobek dla 70 dzieci, to filia pierwszego żłobka miejskiego zlokalizowanego w budynku przy ul. 3 Maja. Łącznie placówka (w dwóch budynkach) opiekuje się 100 dziećmi.

Jaworzno. Nowy żłóbek dla 70 dzieci już działa

- By dostosować budynek do potrzeb żłobka, konieczne było przeprowadzenie remontu, w ramach którego układ istniejącego przedszkola został zmieniony tak, by nie zmniejszyła się liczba oddziałów przedszkolnych. W przedszkolu zostało wydzielonych pięć oddziałów na łączną liczbę 104 dzieci. Żłobek i przedszkole działają całkowicie niezależnie. Każda placówka jest zlokalizowana na oddzielnych kondygnacjach, z osobnym wejściem, administracją, zapleczem sanitarnym, węzłem żywieniowym oraz salami dla dzieci. Inwestycja kosztowała ponad 3,1 mln zł - mówi Monika Bryl, zastępca prezydenta Jaworzna.