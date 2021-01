Gliwice. Ponad tysiąc miejsc w żłobkach. Miasto dofinansowuje placówki niepubliczne

Gdy kontakt z bliskimi chętnymi do opieki nad dzieckiem musi być ograniczany z powodu ryzyka zarażeniem COVID, jedynym rozwiązaniem dla wielu rodziców jest posłanie dziecka do żłobka – publicznego lub prywatnego. Urząd miasta w Gliwicach poinformował, że co roku przybywa w mieście dostępnych miejsc dla najmłodszych gliwiczan.