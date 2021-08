Katowice. Nowe narzędzie do walki z koronawirusem

Dotychczas wybrane próbki do sekwencjonowania śląski sanepid wysyłał do Państwowego Zakładu Higieny. Był to żmudny proces, trwający około czterech tygodni. Teraz czas oczekiwania na wyniki skróci się do tygodnia. Sanepid w Katowicach dzięki nowemu sprzętowi będzie badał także próbki z Opolszczyzny, Małopolski i być może Dolnego Śląska.