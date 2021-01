Katowice. Nigeryjczyk przemycał narkotyki, akt oskarżenia w sądzie

W grudniu 2019 r. i marcu 2020 r. oskarżono kolejne dwie osoby, będące obywatelami Nigerii, które do sprawy zostały zatrzymane w Grecji i Austrii. We wszystkich tych procesach zapadły już prawomocne wyroki.

Katowice. Nigeryjczyk oskarżony za przemyt narkotyków

- Jak ustalono w śledztwie, działalność tej grupy przestępczej koncentrowała się na przemycie narkotyków z Ameryki Południowej do Europy Środkowej. Członkowie grupy, w tym oskarżony, wyszukiwali osoby, które pełniły rolę kurierów, często były to kobiety. Organizowano im przelot samolotem, opłacano bilety. Narkotyki były ukrywane w bagażu lub też połykane przez kurierów – poinformowała Marta Zawada-Dybek, rzecznik prasowy katowickiej prokuratury.

Zgromadzone w postępowaniu dowody wskazują, że oskarżony obywatel Nigerii pozyskał do przemytu kobietę, która z Peru do Polski przewiozła co najmniej 200 gramów kokainy. Prowadził też kolejne działania, zmierzające do przemytu z Peru do Madrytu znacznej ilości kokainy. W tym przypadku mężczyzna, który pełnił rolę kuriera, został zatrzymany na lotnisku w Peru.