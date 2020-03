Koronawirus. Grupa Polaków z Peru nie może wrócić do Polski. Proszą o pomoc

W dramatycznym mejlu, jaki w czwartek przyszedł na adres naszej redakcji, 27-letnia Polka pisze, że przebywa w Peru od 10 lutego i 25 marca miała wracać do Polski. Z powodu stwierdzonych przypadków koronawirusa w Peru granice zostały zamknięte, więc nie ma ona możliwości powrotu do kraju. Pochodząca z Chorzowa Pani Anna pisze, że w podobnie tragicznej sytuacji jest kilkuset Polaków:

- Ambasada nie potrafi nam pomóc. LOT w ramach akcji #LotdoDomu prawdopodobnie nie zorganizuje nam czarteru do Polski. Jest nas tu ponad 100 osób chętnych na lot, a ponad 300 w całym Peru. We własnym zakresie tworzymy listę osób. Ambasada, poza sugestią zarejestrowania się na stronie #LotdoDomu.com, nie pomaga, lub, jeśli działa, to nie informuje nas o tych działaniach - piszę Pani Anna i dodaje rozżalona - Politycy obiecali że nikogo nie zostawią bez pomocy, jednak w naszym przypadku wydaje się że nikt nic nie zrobi.