Katowice. Miliony na budżet obywatelski. Co wybiorą mieszkańcy?

Katowicki samorząd opublikował harmonogram działań związanych z ósmą edycją budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 9 marca i potrwa do 22 kwietnia. Do 12 maja zgłoszone projekty będą zweryfikowane pod kątem formalnym, do 16 sierpnia także pod względem merytorycznym. Od 6 do 19 września potrwa głosowanie mieszkańców, a lista wybranych do realizacji przedsięwzięć będzie znana najpóźniej 29 września.