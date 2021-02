Katowice. Miasto otworzyło punkt programu Czyste Powietrze

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych w ramach programu Czyste Powietrze może wynieść maksymalnie do 37 tysięcy złotych. Do tej pory wnioski można było składać jedynie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.